尹錫悅彈劾案4日宣判 具體流程引關注

中評社香港4月1日電／韓聯社消息，韓國憲法裁判所（憲法法院）決定將於4日對總統尹錫悅彈劾案作出裁決，具體宣判流程備受關注。



據法律界1日消息，由於裁決內容保密，憲法法院很可能在宣判前一天下午晚些時候或宣判當天上午進行最終評決，敲定裁定書主文。在評決階段，主審法官先提出意見，其餘法官按照任命順序，由近到遠依次發表意見。最終結論得出後，憲院法官們將審核裁定書文案後簽字，完成最終定稿。



宣判當天，憲院法官將在正點進入法庭。全體法官入座後，憲院代理院長文炯培將宣佈宣判流程正式開始。申請人和被申請人無出庭義務，但鋻於案件之重大，不排除雙方同時出庭的可能性。



按照慣例，若憲院法官全員一致得出結論，主審法官會先介紹裁定理由，最後宣讀裁定書主文。若有法官提出反對意見或對案件細節有不同意見，主審法官將先宣讀裁定書，之後由各位法官分別闡述意見。但宣判順序取決於審判庭的裁量，宣判流程環節的先後順序可能會有變化。



罷免總統需要現任8名法官中的6人以上贊成。若憲法法院裁定尹錫悅彈劾案成立，尹錫悅將被立刻罷免；若憲法法院駁回彈劾案或決定不予受理，尹錫悅將立即恢復總統職務。憲院裁定的效力將在主審法官宣讀裁定書主文時生效。前總統盧武鉉和朴槿惠彈劾案宣判時，憲院自啟動宣判程式到宣讀裁定書主文耗時約20～30分鐘。