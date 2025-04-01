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漢諾威工博會：中企科技實力受矚目
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2025-04-01 17:53:59
中評社北京4月1日電／據新華社報導，2025年德國漢諾威工業博覽會30日晚舉行開幕式。今年展會主題是“賦能工業可持續發展”，將聚焦人工智能、能源轉型等議題。
本屆漢諾威工博會定於3月31日至4月4日在漢諾威會展中心舉辦，吸引來自約60個國家和地區的3800多家參展商。其中，中國參展商數量約1000家，僅次於東道主德國。
今年展會期間，中國企業帶來的機器人、數字平台、工業人工智能產品等尤為受到關注。
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