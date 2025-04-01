3月25日，馮開平在金燈寺水陸殿擦拭佛像。（圖片來源：新華網） 中評社北京4月1日電／據新華網報導，海拔1500多米的太行絕壁之上，山桃花掩映著歷經千年風霜的金燈寺。66歲的守寺人馮開平微彎著腰，輕輕擦拭著佛像上的塵埃。



全國重點文物保護單位金燈寺石窟位於山西省平順縣，始鑿於北齊，明代進行擴建，寺內有14個洞窟，規模宏大，共500餘尊摩崖造像，雕鑿精美。



馮開平已在這裡守護了30年。他先後擔任過金燈寺文物管理員和金燈寺文管所所長。退休後他選擇留在寺中，做一名普通的守寺人。每一天，馮開平排查各個角落，記錄、監測文物情況，檢查監控，打掃衛生，向遊客介紹歷史文化……



1995年，馮開平被派到金燈寺看護文物時，面對的是無水、無電、無信號的生活和猖獗的盜賊。隨著政府對文物修繕、保護的重視，如今的金燈寺越來越好。2008年，寺裡安裝了監控設備；2015年，國家開始搶救性保護金燈寺文物；遊客逐漸增多，老馮也不再是孤身一人，還多了幾名同事與他一起守寺。



30年，從風華正茂到兩鬢斑白，歲月在老馮的臉上刻下滄桑溝壑，對金燈寺的守護變成了他難以割舍的牽掛。老馮說，只要還能幹得動，他願意繼續跟他的“文物老友們”為伴。