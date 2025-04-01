【
大
中
小
】 【
打 印
】
恭王府舉辦“海棠雅集”
http://www.CRNTT.com
2025-04-01 18:05:23
3月31日，古琴演奏家吳釗演奏樂曲《欸乃》。（圖片來源：新華網）
中評社北京4月1日電／據新華網報導，3月31日，第十四屆“海棠雅集”活動在北京恭王府舉行。活動以“浩氣長存詩祭史·丹心共咏海棠春——紀念中國人民抗日戰爭勝利八十周年”為主題，通過詩詞，銘記歷史、緬懷先烈、弘揚抗戰精神，歌頌祖國的大好山河。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
北京按下數據跨境流動便利化改革“快捷鍵”
(2025-03-31 17:26:51)
高雄‧北京特色周展示京式旗袍傳統製作技藝
(2025-03-31 00:38:54)
中評現場：北京兔爺到高雄 又萌又帥成嬌點
(2025-03-31 00:11:43)
北京特色周放閃 燕京八絕讓高雄民眾驚嘆
(2025-03-30 17:49:47)
中評鏡頭：高雄北京特色周 表演交流獲好評
(2025-03-29 20:22:12)
高雄北京特色周掀波 與會人士力挺兩岸交流
(2025-03-29 20:21:04)
高雄北京特色周開幕 盼交流增進兩岸情誼
(2025-03-29 20:19:19)
中國作協在京舉辦作家活動周
(2025-03-25 17:24:37)
首引入“跨次元”文化 北京亮馬河醒春啟航
(2025-03-25 12:36:11)