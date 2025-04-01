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恭王府舉辦“海棠雅集”
http://www.CRNTT.com   2025-04-01 18:05:23


3月31日，古琴演奏家吳釗演奏樂曲《欸乃》。（圖片來源：新華網）
　　中評社北京4月1日電／據新華網報導，3月31日，第十四屆“海棠雅集”活動在北京恭王府舉行。活動以“浩氣長存詩祭史·丹心共咏海棠春——紀念中國人民抗日戰爭勝利八十周年”為主題，通過詩詞，銘記歷史、緬懷先烈、弘揚抗戰精神，歌頌祖國的大好山河。

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