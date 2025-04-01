2025年“廣西三月三·八桂嘉年華”開幕

這是3月31日拍攝的開幕式現場（無人機照片）。（圖片來源：新華網） 中評社北京4月1日電／據新華網報導，3月31日，“廣西三月三·八桂嘉年華”開幕式暨“四季村歌”活動啟動儀式在南寧舉行，“山歌好比春江水”廣西民歌大會同步開展。



農曆三月三是我國傳統節日，在多民族聚居的廣西尤為隆重。近年來，廣西持續舉辦“廣西三月三·八桂嘉年華”活動，打造文化和旅遊消費品牌。開幕式包括“共唱·民族團結花盛開”“共舞·跨越山海情誼連”“共赴·逐夢前行向未來”三個單元，歌舞表演、民族時尚秀、東南亞風情水上市集、新茶飲市集等亮點紛呈。



據悉，開幕式上啟動的2025年“四季村歌”活動由文化和旅遊部公共服務司指導、中國文化館協會主辦，以“繁榮鄉村文化新生活，唱響鄉村振興主旋律”為主題，以點帶面、發動全國，推動群眾歌咏活動蓬勃開展。



當天活動現場，中國歌劇舞劇院、中央歌劇院、中央民族樂團、中國煤礦文工團、中央民族歌舞團等國家級文藝院團的藝術家聯合廣西本土歌手，與來自19個省區市的“村歌”團隊共演共唱，呈現多姿多彩的民族音樂畫卷。



“村歌”是指在全國鄉村地區廣泛開展的群眾歌咏活動，包括合唱、對唱、獨唱等多種形式。2025年“四季村歌”活動啟動後，將陸續圍繞不同主題開展各具特色的“村歌”活動：4月，走進貴州省黔東南苗族侗族自治州唱響侗族大歌；5月，走進寧夏回族自治區銀川市唱響西部民歌（“花兒”）；6月，在浙江省衢州市江山市以“一村一歌一故事”的形式以歌會友；7月，在青海省西寧市、海東市舉辦西北五省區“花兒”演唱會；8月，在雲南省楚雄彝族自治州南華縣舉辦“村歌”示範展示活動；9月，在安徽省滁州市舉辦第十屆中國農民歌會暨“四季村歌”匯演，匯聚展示各地“村歌”優秀節目。



活動期間，國家公共文化雲依托新媒體傳播矩陣設立“村歌”活動專區，組織線上音樂會、直播互動等活動。