賞花游持續升溫　“鄉”遇春光精彩紛呈

中評社北京4月1日電／據人民網報導，春風和煦，草木蔓發。位於滁州市馬廠鎮玉屏村的龍山櫻花園的千畝櫻花近日迎來盛花期。櫻花盛放，猶如大片粉白相間的雲霞。遊客徜徉其中，就像置身於一幅粉色花海與淳朴村莊交相輝映的田園畫卷之中，沉浸式體驗歐陽修筆下“野芳發而幽香”的獨特意境。



春日的鄉村，是自然與人文交織的斑斕長卷。近日，文化和旅遊部精選推出32條“花期鄉遇”主題鄉村旅遊精品線路，安徽滁州“醉翁之意 亭城賞花”之旅便是其中之一。廣大遊客追隨春天的腳步，開啟“鄉村四時好風光”，邂逅柳暗花明又一村。



如今，越來越多遊客選擇來到鄉村旅遊，在綠水青山中尋一份寧靜與詩意。今年中央一號文件提出，“提升鄉村旅遊特色化、精品化、規範化水平”。多位業內人士表示，各地擁有獨特的自然風光、民俗文化、傳統技藝等，衹有深挖這些特色資源，才能打造出與眾不同的旅遊產品，避免同質化競爭，滿足遊客多樣化的需求。



在發展鄉村旅遊的過程中，各地不斷探索傳統村落、民族村寨、歷史建築、非物質文化遺產等文化資源的盤活利用，將優秀鄉土文化融入鄉村旅遊產品、賦予時代內涵，讓遊客在領略自然之美中感悟文化之美、陶冶心靈之美。



在八桂大地，“三月三”總是承載著厚重的文化底蘊與濃濃的民族情。“三月三”期間，廣西的城鎮鄉村彌漫著濃鬱的節日氣息。天峨縣三堡村的3.47萬畝油桐花如素白錦緞鋪展山間，與青瓦木樓、層層梯田相映成趣；玉林市鵬垌村通過文旅融合創新，打造兼具文化展示和鄉村旅遊體驗的嶺南傳統村落遺址文化景區；在南丹縣巴平村，竹竿舞、銅鼓舞等非遺表演輪番上演，遊客還可參與“開秧門”農耕儀式，感受壯族稻作文化魅力。