﻿中國構建“陽光掃描儀”精確監測輻射

中評社北京4月1日電／據大公報報導，記者從中國科學院空天信息創新研究院獲悉，我國科研團隊日前牽頭構建了多星組網地表太陽輻射觀測系統。此系統如同“陽光掃描儀”，可精確監測地表太陽輻射變化，將為清潔能源利用、農業估產、氣候變化應對、生命健康等提供精準數據支撐。



中國科學院空天信息創新研究院遙感與數字地球全國重點實驗室胡斯勒圖研究員和石崇研究員等，聯合國家衛星氣象中心、中國科學院國家空間科學中心、中國科學院大氣物理研究所以及日本、法國、英國科學家在國際頂級期刊《創新》（The Innovation）發表突破性成果，率先構建了基於國際上最新一代地球靜止衛星的多星組網地表太陽輻射觀測（GSNO）系統，建立了多源異構衛星觀測遙感模型，實現了近全球尺度地表太陽輻射最高時空分辨率的探測能力，並同步提升探測精度。



目前，GSNO系統可以提供空間分辨率5公里、觀測頻次每小時1次的近全球地表太陽輻射監測數據，顯著優於美國CERES（100公里、1小時）和歐洲ERA5（25公里、1小時）等權威產品，實現了空間分辨率的數量級提升，可精細捕捉台風路徑、青藏高原等局地輻射變化。



胡斯勒圖表示，GSNO系統將助力全球太陽能資源評估，支撐“雙碳”目標下的清潔能源布局，其光合有效輻射數據可為糧食估產與生態碳匯測算提供新依據，紫外線數據模塊有望應用於公共衛生領域。