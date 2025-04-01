智能工廠一鍵生產　55秒造一茶櫃

接入DeepSeek系統的智能辦公桌，可以感應周邊環境變化，亦可以與用戶對話。（圖片來源：大公報） 中評社北京4月1日電／據大公報報導，大灣區正在加速建設智能工廠。AIoT智慧辦公物聯聖奧華南區域總部一期（預）投產儀式暨新品發布會在家博會舉行。華南區域總部智能工廠規劃建築面積67萬平方米，依托自研的“辦公家具定制雲平台”，實現生產全過程一網通控、一屏管理。通過一鍵下單、一鍵生產，產品從ID到生產過程都可追溯，整個工廠能在55秒內生產一個茶櫃、70秒完成一個大型文件櫃。記者瞭解到，該工廠通過APP管控進度和交付質量，保障從下單、分單到交付做到24小時柔性交付。



“華南區域總部目標更是要打造全球辦公家具行業最具標杆性的產業生態基地。”聖奧董事長倪良正表示。記者瞭解到，儘管聖奧總部位於浙江，但超過七成的供應商來自廣東。其華南區域項目總部坐落於中山市板芙鎮，位於大灣區主城5分鐘黃金路網範圍內。中國高等家具設計專業的創始人胡景初認為，公司在大灣區立足，可打通全球研發、生產、銷售全鏈條。



該智能工廠還將引入中國辦公家具行業首個全智能立體庫。據悉，整個立體庫約7萬方，基本實現了無人化運行，庫容率相較於傳統倉庫提升120%。項目建成後，將立足大灣區與東盟貿易樞紐的交匯點，1小時直達廣州、深圳、香港核心商圈，3小時覆蓋東南亞市場。