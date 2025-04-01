中評社北京4月1日電／網評：剛柔並濟推進社會信用體系建設



來源：光明日報 作者：任梅



人無信而不立，國無信則不強。個人信用關乎個體成長，社會信用關乎國家富強。今年的《政府工作報告》提出，出台健全社會信用體系的政策，構建統一的信用修復制度。為健全社會信用體系，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於健全社會信用體系的意見》，對未來一段時間信用建設工作作出全面部署。



習近平總書記指出，對突出的誠信缺失問題，既要抓緊建立覆蓋全社會的征信系統，又要完善守法誠信褒獎機制和違法失信懲戒機制，使人不敢失信、不能失信。黨的十八大以來，我國持續加強社會信用建設，著力構建“政務誠信、商務誠信、社會誠信、司法公信”的社會信用體系。推進社會信用體系建設，既要立規矩，又要講溫度，既要依靠制度剛性規範、明晰誠信與失信邊界，又要重視文化柔性影響、回應社會與民眾關切，由此方能取得實效，助推社會主義市場經濟發展、完善社會治理體制機制。



社會信用體系建設需要立規矩，充分發揮國家頂層設計之功，激發地方響應整改之效。首先，推進完善社會信用法律法規是建設誠信政府、規範市場經營、提質公共服務、維護法律權威的關鍵。近年來，中央及地方重視社會信用立法，自上而下完善社會信用法律法規體系，為穩定社會秩序、強化公平正義奠定了堅實的法律基礎。持續推進法律法規完善，仍需加強全國性、綜合性、基礎性立法，推進立法進程；強化專項立法，明確何以為信，劃清誠信與失信邊界，規範對誠信主體的保障、對失信主體的懲戒；推進地方信用立法覆蓋面，強化信用立法的廣度和深度。



社會信用體系建設離不開政策規章及配套運行機制的保障。構建社會信用制度運行機制，要從信用獎懲、信用信息采集共享、信用信息安全、信用監管、信用修復等多維度完善制度設計，確保誠信得到褒獎、失信得到懲戒，規範信用信息的采集、共享，保障信用信息安全，強化信用分級分類監管，搭建信用追責、信用履責追蹤體系，暢通信用修復標準和渠道。