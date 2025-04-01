中評社北京4月1日電／網評：中國動畫電影承載的重要使命



來源：光明日報 作者：毛琦 王瀟鈺



據報導，3月下旬以來，《哪吒之魔童鬧海》累計票房（含預售及海外票房）已超20億美元，不僅登頂全球動畫電影票房冠軍，還力壓《星球大戰》等一眾好萊塢大片。當前，中國動畫電影正經歷著從技術追隨到文化自覺的轉型，也承載著對中華優秀傳統文化進行活化與創新的重要使命。



深挖文化資源富礦，重塑新時代價值觀。從本質上講，對傳統文化的活化不是對其進行簡單復制或再現，而是運用現代科技、創新思維和多元形式進行重新挖掘、整理、轉化與表達，實現從靜態的傳承保護到動態的創新發展，這是深挖傳統文化資源富礦，為動畫電影創作提供素材源泉的基本前提。



在深挖傳統文化資源富礦的同時，中國動畫電影要想實現對傳統文化的活化，必須注重以下幾方面。首先，要在敘事內容上對傳統故事進行大膽的改編與創新，在打破固有認知的基礎上構築新的主題與內涵，使其更貼合當代觀眾的精神旨趣和文化訴求，開創新的敘事語境。其次，要積極探索多重視角與非線性結構的表意潛能，在敘事過程中探討現代社會中的人性、道德與精神追求，要深化角色塑造，使人物具有更加豐富、複雜的性格層次、情感動機，從而與觀眾之間形成某種深刻的精神聯結與情感共鳴。此外，還應當對中華優秀傳統文化的價值精髓進行提煉，不僅要在成長主題、生態環保與科技倫理反思等內容上深入拓展，還應將傳統故事轉化為詮釋社會主義核心價值觀的重要載體，演繹出傳統文化新的生命力和時代精神，引導人們在感受中華文化深厚內涵的同時，牢固樹立正確的家國觀念與文化歷史觀。



融合傳統符號意蘊，構建全新視覺呈現。中華優秀傳統文化的符號譜系非常豐富，大量應用於動畫電影的角色形象、服飾道具、場景設計、語言台詞、音效配樂等，傳遞著豐富的象徵意義。