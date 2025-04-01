湖南小城每年生產超150億只打火機銷全球

中評社北京4月1日電／據新華社報導，一座內陸小城，每年生產超150億只打火機，產品遠銷全球120多個國家和地區；不產一滴燃油，卻成為全球打火機重要生產基地；雖不沿海，卻是外貿出口大戶，打造出完整的打火機產業鏈……



這座小城名叫邵東，湖南省轄縣級市，由邵陽市代管。2024年，邵東打火機產業產值達到148億元，比2023年增長6.5%，占邵東市工業總產值的17%以上；其中，出口創匯3.75億美元。邵東為何能“無中生有”成為“打火機之都”？



小巧精致的“邵東製造”全球可見



走進湖南東億電氣股份有限公司的一棟生產車間，只見6條自動化生產線同時運轉，各類元件在機械臂操作下快速組裝，日產打火機百萬只。



在東億電氣的產品展示廳，各式各樣的打火機讓人目不暇接。銷售員用流利的外語熱情地向國外客商介紹產品特點。



邵東市打火機行業協會會長呂省華說，雖然全球經濟形勢複雜，但邵東打火機出口依然保持強勁增長勢頭。



從原材料供應、模具開發、零部件生產，到整機裝配、檢測、物流……邵東打火機產業已形成了較為完整的產業鏈，實現了“一條龍”生產。



邵東市打火機產業鏈鏈長歐陽震介紹，目前邵東共有114家打火機生產廠家，其中84家是配套企業，占比73.6%，形成了獨特的產業集群優勢。



“每年，邵東生產各類打火機超150億只。”呂省華說，“從東南亞的街頭小店，到非洲的集市攤位，再到歐美的大型商超，隨處可見這些小巧精致的‘邵東製造’。”

