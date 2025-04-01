我國期貨市場首個氣體能源品種上市五年

中評社北京4月1日電／據新華社報導，作為我國期貨市場首個氣體能源品種，大連商品交易所液化石油氣期貨及期權掛牌上市五年來，市場規模穩中有進，市場功能持續深化，為能源化工產業鏈企業提供了有效的風險管理工具。



2020年3月30、31日，液化石油氣期貨及期權在大連商品交易所掛牌上市。大連商品交易所數據顯示，液化石油氣期貨日均持倉量從2020年的8.9萬手上升到2024年的12.3萬手。近年來，液化石油氣期貨的套期保值效率和期現價格相關性均在90%以上，其中，2024年兩項指標分別達到92.53%和90.81%。



期權方面，大連商品交易所液化石油氣期權日均成交量從2020年的0.7萬手增長到2024年的3.3萬手，期權期貨成交比從2020年的2.7%提升至2024年的24.1%。五年來，期權與標的期貨保持了良好的聯動關係。



參與液化石油氣期貨及期權交易的山東京博石油化工有限公司期貨中心總經理劉勇說，液化石油氣期貨及期權上市以來，給國內煉廠提供了更貼合國內視角的套期保值工具，參與交割讓企業可以更廣泛地接觸到各區域現貨市場中的客戶，打破以往現貨經營區域的壁壘，可以讓企業以更全面、更高的視野維度來認識市場。



大連商品交易所相關負責人表示，下一步，大連商品交易所將面向市場需求提升液化石油氣期貨、期權服務實體經濟水平，豐富交割體系，增設交割廠庫、集團交割庫。同時，加強市場培育，通過產融基地、龍頭企業實踐專項項目、小微企業實踐專項項目等，提升產業企業對於液化石油氣衍生品功能作用的認知。

