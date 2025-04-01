3月製造業景氣水平繼續回升

中評社北京4月1日電／據經濟參考報報導，3月31日，國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布了中國採購經理指數。數據顯示，伴隨春節因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，3月製造業採購經理指數（PMI）為50.5%，比上月上升0.3個百分點，製造業景氣水平繼續回升。非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數也在擴張區間繼續上行。業內人士表示，整體上看，製造業PMI指數在擴張區間繼續上行，體現了季節性回升和穩增長政策發力顯效的雙重作用，顯示一季度宏觀經濟延續偏強走勢。這其中，小型企業PMI指數大幅反彈也成為當月指數的主要亮點。



具體來看，3月份，產需兩端擴張加快。生產指數和新訂單指數分別為52.6%和51.8%，比上月上升0.1和0.7個百分點。“從行業看，鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均升至55.0%以上較高景氣區間，相關行業產需加快釋放。受製造業產需回升等因素帶動，企業採購意願較強，採購量指數為51.8%，連續兩個月保持擴張。”國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀道。



值得注意的是，“擴內需政策發力持續顯效下，3月小型企業PMI指數大幅反彈3.3個百分點，達到49.6%，為近11個月以來的最高水平，這是當月PMI指數的主要亮點。”東方金誠首席宏觀分析師王青表示。數據顯示，當月，中、小型企業PMI分別為49.9%和49.6%，比上月上升0.7和3.3個百分點。其中，小型企業生產指數和新訂單指數分別為50.8%和49.8%，均較上月明顯改善。



三大重點行業——裝備製造業、高技術製造業和消費品行業3月PMI亦穩中有升，分別為52.0%、52.3%和50.0%，比上月上升1.2、1.4和0.1個百分點，景氣水平連續兩個月回升。



市場預期方面，趙慶河表示，目前製造業企業對近期市場發展總體保持樂觀。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於60.0%以上高景氣區間，相關企業對行業發展信心較強。

