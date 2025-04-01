廣州空港口岸一季度出入境人員破四百萬人次

中評社北京4月1日電／據新華社報導，記者31日從廣州白雲邊檢站獲悉，廣州白雲國際機場口岸一季度查驗出入境人員突破400萬人次，同比增長24.5%，這一數據的突破較2024年提前了20天。其中入出境外國人達126.5萬人次，同比增長45.7%，占比居全國大型空港口岸首位。



今年以來，過境免簽政策全面放寬優化、國際航班及航線新開加密、航空口岸通關便利化水平進一步提升等多項利好因素交織叠加，廣州新開通、恢復了往返吉隆坡、胡志明市、阿拉木圖等6條國際航線，國際通航點累計已超過90個。口岸一季度查驗客貨運航班超過2.8萬架次，進出口貨運量超24萬噸，同比增加約47%。



客運方面，一季度，機場出入境客流持續走高，單日最高峰近5.5萬人次。單方面免簽、互免簽證外籍入境人員達27.6萬人次，約占入境外國人總量的44.9%。2萬多名外籍旅客享受240小時過境免簽便利，同比增長超30%。當前，泰國、馬來西亞等國家的入境旅客數量增長明顯，增速為96.3%、57.2%，達3.2萬、9.9萬人次。



展望二季度，第137屆廣交會叠加五一假期，預計客流還將再攀高峰。白雲邊檢站相關負責人表示，白雲機場口岸的流量“加速度”體現出的“客暢貨旺”，既是我國高水平對外開放的生動注腳，也將為粵港澳大灣區建設注入強勁動能。

