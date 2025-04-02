英學者：特朗普帶來衝擊　歐洲或加快改革

英國《經濟學人》國際執行主編帕特里克·福利斯（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月2日電（記者 盧哲）英國《經濟學人》國際執行主編帕特里克·福利斯近日在博鰲亞洲論壇2025年年會舉辦的“美國外交政策走向及其對亞太合作影響”分論壇上表示，特朗普對歐洲帶來的衝擊是非常深刻的，包括特朗普越來越不願意支持北約，這對於歐洲來說都是幾十年來沒有見過的變化。他認為，現時的情況或許會推動歐洲改革的加快，其中涉及推動經濟、短期的調整例如擴大防務支出。歐洲會試著發展自己的技術，“使得歐洲盡量兩條腿走路”。另外，福利斯還指出，應對特朗普的貿易政策，亞洲要簽訂更多的自由貿易協議，並且把美國提供的貨物服務、金融服務和科技找到替代的提供者。



美國總統特朗普的第二個任期已開始3月有餘，在此期間，特朗普延續單邊主義和“美國優先”政策，以縮小貿易逆差為由對主要貿易夥伴頻頻揮舞關稅大棒。在此背景下，作為全球經濟增長引擎，亞太地區如何應對美國政策帶來的衝擊，引發全球關注。



帕特里克·福利斯在論壇發言表示，“歐洲是經歷特朗普風暴的風眼”，他談到歐洲的想法：“我們看到了特朗普的兩個方面，第一方面是他的交易主義和民族主義。他的這些特點現在通過更多的工具和手段加以展現——以前主要是關稅，現在是關稅、制裁、補貼，同時美國可能希望獲得一些新的領土，這些都是以前沒有動用過的民族主義的工具，這也是特朗普衝擊的組成部分。”



“這些工具的使用對象，” 福利斯指出，“特朗普對美國傳統的敵人是友好的，但是對於美國傳統的盟友是非常苛刻和強硬的，包括歐洲。這並不出乎我們的意料，因為美國手上有很多盟友的牌。”他認為，防衛、金融、貿易過去都是美國主要提供的，但是這些都帶來了威脅，特朗普對歐洲帶來的衝擊是非常深刻的。



福利斯又談到，烏克蘭總統澤連斯基訪美給歐洲帶來了巨大的震動和非常深刻的影響。“為什麼出乎了歐洲的意料？一方面是因為特朗普的關稅，另一方面是因為特朗普總統是如何與普京總統打交道的，包括特朗普總統越來越不願意支持北約，這些對於歐洲來說都是幾十年來沒有見過的變化。”