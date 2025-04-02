4月1日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月2日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆4月1日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：3月31日，美國國務卿魯比奧在國務院網站發布聲明稱，中國拒絕美國外交官、記者等進入藏區，根據“對等進入西藏法”，對參與制定或執行限制外國人進入藏區政策的中方官員實施簽證限制。中方對此有何評論？



郭嘉昆：美方行徑粗暴干涉西藏事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈不滿，堅決反對。我要強調，西藏是開放的西藏，從未作出限制外國人進藏的規定。西藏每年接待大量外國遊客和各界人士，2024年全年共接待外國遊客32萬人次。考慮到西藏特殊的地理和氣候條件等因素，中國政府依法依規對外國人入藏採取一定管理和保護措施，完全必要。中方歡迎外國人士到中國西藏地區訪問、旅遊、經商，但必須遵守中國法律和相關規定。我們反對無端抹黑西藏的人權、宗教、文化事業發展現狀，反對外國官員以入藏履行職責為名，行干擾破壞之實。



中方敦促美方恪守在西藏問題上所做承諾，停止縱容支持“藏獨”勢力，停止借涉藏問題干涉中國內政。中方將採取必要措施，對美方錯誤行徑予以堅決對等反制。



香港無線電視記者：美國國務院發布“2025年香港政策法”報告，宣布對6名中方官員實施制裁。中方對此有何評論？



郭嘉昆：美方再度發布充斥謊言謬論的所謂“報告”，抹黑“一國兩制”，攻擊香港國安法和香港國安條例，詆毀香港民主、法治、自由、人權狀況，干預香港國安案件審理，污蔑香港國安法律域外適用，對中國中央政府駐港機構和香港特區政府官員濫施非法單邊制裁。這種卑劣行徑嚴重干涉香港事務和中國內政，粗暴踐踏國際法原則和國際關係基本準則，充分暴露美方破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心。中方強烈不滿、堅決反對，予以強烈譴責。