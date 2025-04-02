外交部：對美方涉港錯誤行徑將予以堅決反制

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月2日電（記者 海涵）美國國務院發布“2025年香港政策法”報告，宣布對6名中方官員實施制裁。外交部發言人郭嘉昆4月1日在例行記者會上就此表示，美方再度發布充斥謊言謬論的所謂“報告”，抹黑“一國兩制”，攻擊香港國安法和香港國安條例，詆毀香港民主、法治、自由、人權狀況，干預香港國安案件審理，污蔑香港國安法律域外適用，對中國中央政府駐港機構和香港特區政府官員濫施非法單邊制裁。這種卑劣行徑嚴重干涉香港事務和中國內政，粗暴踐踏國際法原則和國際關係基本準則，充分暴露美方破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心。中方強烈不滿、堅決反對，予以強烈譴責。



郭嘉昆指出，香港回歸以來，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針。中國中央政府制定實施香港國安法、香港特區制定實施香港國安條例，旨在完善香港維護國家安全的法律制度，更好保障香港居民依法享有的權利和自由，確保“一國兩制”實踐行穩致遠，充分反映了包括香港同胞在內的全體中國人民的共同意志。香港特區警方依法對外逃反中亂港分子採取行動，特區司法機關依法獨立公正審理國安案件，完全符合國際法和國際通例，不容美方置喙。美方一邊持續不斷泛化、濫用國家安全概念、對外大搞非法單邊制裁和“長臂管轄”，一邊對中國中央政府和香港特區政府依法維護香港國家安全蓄意抹黑攻擊、濫施制裁，再次暴露美方虛偽雙標和霸凌霸道醜惡嘴臉。



郭嘉昆強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹“一國兩制”方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力插手干預香港事務的決心堅定不移。我們敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，停止以任何方式插手香港事務和中國內政。對於美方的錯誤行徑，中方將予以堅決反制。

