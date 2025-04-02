外交部：倚外謀“獨”注定失敗

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月2日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆4月1日在例行記者會上應詢表示，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，妄圖“倚外謀獨”分裂國家，是螳臂擋車，注定失敗。



有記者提問，美國防長赫格塞思近期稱將在印太地區提供“可靠威懾”，包括在台灣海峽。今天，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊開展聯合演訓，中方對此有何評論？



郭嘉昆表示，中方有關聯合演訓是對“台獨”分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。



郭嘉昆強調，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，妄圖“倚外謀獨”分裂國家，是螳臂擋車，注定失敗。中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。



“關於你提到的美方有關人士的言論，我昨天已經作出了回應。”郭嘉昆再次強調，美日軍事安全合作不得針對第三國，不得危害地區和平發展。美方以所謂“中國威脅”為借口挑動意識形態對立，鼓動分裂對抗，地區國家對此應提高警惕，嚴加防範。在台灣問題上，我們奉勸美方個別人士放棄“以台制華”的幻想，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美方在涉台問題上作出的承諾落到實處。

