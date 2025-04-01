日本大型製造企業DI四個季度來首次惡化

中評社香港4月1日電／共同社報導，日本央行1日發佈的3月企業短期經濟觀測調查（短觀）結果顯示，代表性指標大型製造企業景氣判斷指數（DI）為正12，較去年12月上次調查時下降2點，四個季度來首次惡化。美國特朗普政府加征關稅措施令企業擔憂。此外，日元長期貶值等造成原材料費上漲也造成影響。



大型非製造企業DI為正35，上升2點，時隔一個季度改善。在物價高漲的背景下，消費者消費意願長期低迷，但日元貶值帶動的訪日遊客強勁消費形成了一定支撐。



3月的製造業DI在全部16個行業中11個行業惡化，5個行業改善。成為美國政府加征關稅對象的鋼鐵下滑10點，跌幅明顯。此外紡織品、煤炭與石油製品分別大幅下滑23點和17點。另一方面，隨著因認證違規問題一度暫停的生產逐步恢復，汽車上升5點。



非製造業DI有7個行業改善，3個行業惡化。2個行業持平。零售業上升8點，建築、住宿與餐飲業均上升6點。數據反映漲價趨勢。



預測3個月後情況的DI方面，製造業為正12，保持原先水平。被擔憂因特朗普政府加征關稅措施而收益惡化的汽車下滑4點。非製造業下滑7點至正28，主要原因包括原材料費和人力成本增加。



DI是回答景氣狀況“良好”的企業比例減去回答“不好”的企業比例得出的數值。正值代表感到景氣狀況良好的企業更多。



此次調查的回答時間為2月26日至3月31日。包括中小和中型企業在內對全國8971家企業實施調查，回答率為99.0%。