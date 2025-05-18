宋德劍論客家文化交流與兩岸命運共同體構建

新竹縣關西鎮的鄭氏祠堂 中評社香港5月18日電/嘉應學院粵台客家文化傳承與發展協同創新中心主任暨台灣研究所所長、香港兩岸客家研究中心榮譽顧問宋德劍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《客家文化交流與兩岸命運共同體構建》，作者認為：客家人向來有著追本溯源、愛國愛鄉的優良傳統，宗族意識與原鄉意識一直是台灣客家文化的重要特徵。本研究以習近平總書記提出的“命運共同體”理念為出發點，從客家文化的視野，通過對梅（州）台（灣）兩地客家文化的源流和特質進行剖析，得出的結論是，要構建兩岸命運共同體，必須高度重視客家文化在兩岸交流中的紐帶作用，強化台灣民眾的中國認同。文章內容如下：



2016年民進黨重新上台執政，不斷推行“台獨”的錯誤路線，將兩岸關係不斷推向“低谷”，以美國為首的西方外部勢力介入，對台灣問題橫加干涉，加之2019年全球新冠疫情的爆發，從“人為”到“災害”，阻斷了兩岸的正常交往，使得兩岸現在的關係進入“冰凍期”。但無論面對台灣民進黨當局的“台獨”分裂行徑，還是西方外部勢力粗暴干涉中國內政，中國政府和人民都從來沒有放棄對台灣和平統一的願景，大陸出台了一系列相關政策，從制度法規、經濟發展、文化傳承等諸多層面推進兩岸社會的融合發展，在融合發展過程中增進兩岸民眾的政治互信、經濟互信和社會互信，達到兩岸民眾的心靈契合，構建兩岸民眾的命運共同體，最終實現國家統一大業。



本課題以習近平總書記提出的“命運共同體”理念為出發點，以兩岸融合發展理念為依托，從客家文化的視野，通過對梅（州）台（灣）兩地客家文化的源流和特質進行深入剖析，為推進兩岸融合發展、構建海峽兩岸命運共同體，貢獻“梅州客家方案”。