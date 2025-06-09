中評月刊：美關鍵礦產戰略調整態勢

礦石 中評社香港6月9日電/北京聯合大學應用科技學院副教授徐楓與閩南師範大學兩岸一家親研究院教授＼名譽院長王建民在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊328期發表專文《美國全球關鍵礦產戰略調整態勢、外溢效應與中國面臨的風險》。作者認為：美國調整全球關鍵礦產戰略，建構“去中排華”關鍵礦產供應鏈聯盟，旨在主導全球關鍵礦產供應體系，弱化對華關鍵礦產依賴，遏制中國新能源與電動汽車等產業發展。目前全球關鍵礦產儲藏、加工與供需嚴重不均，中國扮演重要角色，特別是在精加工方面優勢明顯。美國全球關鍵礦產戰略調整外溢效應蔓延，不少國家積極加強關鍵礦產供應鏈管制，加上地緣政治與關鍵礦產富集地區政局動蕩，嚴重衝擊全球關鍵礦產供需體系，對中國關鍵礦產供應安全與相關產業發展亦造成影響。文章內容如下：



美國確立對華系統性戰略競爭定位後，除在貿易、科技、芯片與金融等領域對華遏制與推動“脫鈎斷鏈”外，也在關鍵礦產領域拉攏、施壓盟友與夥伴大搞“去中排華”行動，建構美國主導的關鍵礦產供應鏈聯盟，擴大對全球關鍵礦產爭奪，企圖擺脫對中國關鍵礦產依賴，阻撓中國產業與經濟發展。美國孤立中國關鍵礦產戰略已在多國擴散，不少國家紛紛加強關鍵礦產安全防範，嚴重影響全球關鍵礦產有序供應與健康運行，也對中國礦產安全、新能源電動汽車等相關產業發展形成挑戰與威脅。中國應充分瞭解美國與有關國家礦產政策調整影響，提高應對關鍵礦產資源供需與電動汽車等優勢產業發展的風險能力。