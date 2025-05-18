中評月刊：特朗普台海政策決策邏輯

中評社香港5月18日電/廈門大學台灣研究院助理研究員薛美芳、中國社會科學院台灣研究所研究員劉佳雁在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《特朗普第二任期台海政策的決策邏輯、困境及其影響》。作者認為：2025年特朗普再度執政後，“美國優先”將全面貫穿台海政策2.0。特朗普傾向將台灣問題納入“交易化”框架，強調“高效率、高風險、高收益”的邊緣策略，通過對台軍售、經貿交換等方式，最大化美國的戰略收益。因此，“以台制華”仍是脅迫中國妥協讓步的重要籌碼。然而，在實施過程中，特朗普2.0台海政策不僅將面臨中國大陸和台灣的雙重掣肘，同時也會受到美國國內頑固“挺台派”等多重牽絆。未來，特朗普台海政策如何演變不僅事關台海局勢的走向，也將對地區局勢波動和全球大國博弈形勢產生連鎖反應。文章內容如下：



引言



長期以來，美國利用所謂的“與台灣關係法”來維繫其與台灣的特定關係，並深度介入到中國的台灣問題之中。該法案授權美國對台軍售，確保其自衛能力並維持台海戰略平衡。①然而，伴隨國際格局的變化，特朗普2017年上台後快速強化美台關係，推動美國台海政策發生質變，台海局勢愈發緊張。



2025年，特朗普重返白宮，其台海政策步入2.0時代，對台政策戰略布局或將在以下三個層次進行延續並深化。首先，在安全維度，特朗普將進一步擴大對台軍售，深化美台軍事合作，提升台灣防禦能力，以增強對華威懾。可能包括出售更先進的武器裝備、加強美台及周邊國家的海上聯合訓練，甚至推動台灣納入“印太安全框架”，藉此炒作台灣問題國際化。其次，在經貿與科技維度，特朗普或將以兩岸經濟脫鈎為杠杆，對台施加更大壓力，意圖藉“全球芯片供應鏈重構”加速美台半導體產業深度捆綁，進而構築更嚴密的科技圍堵體系，以遏制中國大陸在前沿科技領域的戰略突破。最後，在外交維度，特朗普政府或將聯合盟友攻擊曲解聯合國大會第2758號決議，推動台灣拓展“國際空間”，以此干擾中國統一進程，形成更具針對性的外部壓力。



總體而言，特朗普台海政策2.0更趨向“高回報—高風險”的決策特徵，並兼顧對華長期戰略威懾與對台短期收益的“雙重牟利”特性。