中評月刊：論新形勢下擴大兩岸交流

中評社香港5月19日電/福建社會科學院現代台灣研究所副研究員陳麗霜、中國社會科學院台灣研究所副研究員王子旗在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《新形勢下擴大兩岸同胞交流交往的路徑思考》。作者認為，擴大交流交往是增進兩岸同胞感情和福祉、推動兩岸關係發展的重要途徑。台灣民進黨當局上台以來，拒不承認“九二共識”，破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，單方面惡意限阻兩岸交流合作、極力拓展“排中”對外交流空間，昇高兩岸同胞交流交往政經風險。大陸則始終秉持“兩岸一家親”理念，積極推進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展。在賴清德上台、民進黨繼續執政的背景下，擴大兩岸同胞交流交往面臨更為複雜的內外部環境，要緊扣鑄牢兩岸同胞中華民族共同體意識的核心主題，聚焦基層民眾、青年等兩大群體，布局民族認同溯源、兩岸高質量融合發展、推進兩岸政治協商等三大領域，完善政策法規、資源投入、民心民意、風險防控等四大保障體系，推進兩岸同胞實現高質量交流交往。文章內容如下：



回顧歷史，兩岸同胞交流交往始終在推動兩岸關係和平發展中發揮著重要作用，是新形勢下深化兩岸融合發展、共創民族復興偉業不可或缺的前提和基礎。1987年台灣當局開放民眾赴中國大陸探親後，兩岸民間往來日趨密切，兩岸雙方積極推動建立溝通管道，並逐步形成兩岸互動的共同政治基礎“九二共識”。2008年國民黨上台後，兩岸在“九二共識”的基礎上，恢復了中斷9年的制度化協商機制，2008—2016年期間，兩岸雙方在“九二共識”的共同政治基礎上，舉行11次會談，簽訂23個協議，達成5項共識，兩岸關係呈現“大交流大合作大發展”的局面。2016年民進黨再度上台後，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，更藉維護“台灣安全”為名持續限縮兩岸正常經貿合作和民間交流活動，提高兩岸人員、資金、貨物、服務等要素往來的“政治壁壘”，使得兩岸同胞交流交往出現較大變動、面臨諸多挑戰。本文分析了民進黨當局限縮兩岸交流合作措施對兩岸同胞交流交往的影響，並總結梳理大陸方面積極推動兩岸同胞交流交往的成功經驗及未來面臨的複雜環境，最後提出新形勢下促進兩岸同胞高質量交流交往的政策建議。