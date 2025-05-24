中評月刊：論兩岸製造業價值鏈重構

中評社香港5月24日電/閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《海峽兩岸先進製造業價值鏈結構特徵與重構展望》，作者認為：兩岸先進製造業價值鏈是以台商投資為主要驅動，囿於“兩頭在外”的脆弱性，長期附屬於歐美主導的生產網絡。未來在全球價值鏈深度調整叠加中美戰略博弈加劇等複雜變局下，兩岸先進製造業價值鏈將步入歷史性重構階段，呈現再調整、再平衡的博弈演變態勢。應充分把握中國大陸新發展格局和進一步全面深化改革的歷史契機，提升兩岸先進製造業價值鏈的內在韌性，積極開創以中國大陸內需市場和新經濟產業為依托、向RCEP及“一帶一路”市場延伸的兩岸先進製造業價值鏈新格局。文章內容如下：



一、引言



兩岸經濟融合發展是深化兩岸各領域融合發展不可或缺的物質基石，是建構兩岸命運共同體、推進國家完全統一的內在要求。其中，兩岸先進製造業〔1〕價值鏈穩定運行是落實兩岸經濟融合發展的重要路徑。面對特朗普再次執政後中美戰略博弈恐將加劇等複雜變局，研究兩岸先進製造業價值鏈結構特徵及未來重構動向，有助於把握中國大陸新發展格局的新契機，引導兩岸先進製造業價值鏈轉型升級，為深化兩岸經濟融合發展創造更為有利條件。