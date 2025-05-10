中評：中國區域經濟高質量發展可期

中評社香港5月10日電/山東社會科學院經濟研究所、生態文明研究院副研究員別曉東博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《中國區域經濟高質量發展的邏輯與路徑》，作者認為：在全球產業鏈深度調整與逆全球化趨勢交織共振的背景下，中國區域經濟高質量發展面臨戰略能級提升與系統性轉型的雙重命題。當前，區域經濟面臨深化國家戰略導向與地方實踐協同、促進內需潛力激發與供需動態平衡、推動創新要素集聚與區域協作優化、加快破除行政壁壘推進制度型開放等重點發展任務，亟須優化空間布局釋放戰略勢能，依托創新驅動加速動能升級，深化制度創新提升系統效能，塑造高質量發展的區域新範式。對此，在實踐進路上，要加快形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局，推動區域協調發展向更高水平邁進；促進科技創新、產業升級和消費提質聯動發展，協同推進供給側改革與需求側升級；同時，建立健全跨區域協同機制，為高質量發展提供堅實的制度支撐。文章內容如下：



一、當前區域經濟發展面臨的國內外形勢



在全球經濟秩序重構與中國經濟轉型攻堅的關鍵時期，中國區域經濟發展正面臨歷史性轉折。傳統出口導向型增長模式受到國際產業鏈深度調整與國內要素條件改變的挑戰，亟須對發展邏輯進行系統性革新。構建以內需為主導的雙循環新發展格局，既是對外部環境重大變化的戰略應對，也是解決內部結構性矛盾的關鍵舉措，其本質在於重構區域經濟發展的價值坐標與動力機制。