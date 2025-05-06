中評月刊：後發達國家應對人口危機政策分析

中評社香港5月6日電／曲阜師範大學區域國別研究院副院長、外國語學院特聘教授李敦球與曲阜師範大學外國語學院2023級碩士研究生崔永馨在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《後發達國家應對人口危機的政策分析》，作者認為：人口問題已成為影響世界各國經濟社會發展的重要因素之一，韓國的人口問題在後發達國家中有一定的代表性。韓國的生育率問題在20世紀90年代就已經初顯端倪，但當時的韓國政府並未及時出台相關支持生育的政策，耽誤了最佳“治療”時機。近四年韓國戶籍人口連續下降，韓國的出生率在2023年降至0.7，被稱為“世界最低生育率”。尹錫悅上台後，比以往歷屆政府更加重視人口問題。2024年7月1日，尹錫悅政府成立了“人口戰略企劃部”，由分管社會事務的副總理擔任該部部長，經過綜合施策，韓國人口出生率在2024年已呈現小幅增長的積極態勢。韓國在發展中出現的人口問題或許也是世界其它許多國家在成長中的“煩惱”，人口變化與經濟社會發展之間存在著辯證的內在邏輯關係，衹有制定科學的人口發展規劃和相應的經濟政策，才能促進經濟社會長期、穩定和可持續性發展。文章內容如下：



2024年7月，中國共產黨二十屆三中全會《決定》強調，“健全人口發展支持和服務體系”，①說明我們將重視人口生育與人口健康發展問題。人口問題已經成為影響世界各國經濟社會發展的重要因素之一，在東亞地區尤其突出，中日韓三國人口都呈下降趨勢。維持總人口代際平衡所需的總和生育率為2.1，截至2021年，全球已有54%的國家和地區生育率低於人口更替水平。韓國被經合組織（OECD）稱為“世界最低生育率”的國家，人口下降使韓國面臨勞動力大幅減少的危機，並已成為影響韓國經濟社會發展最大的困境之一。韓國從一個落後的農業國躋身於以大企業集團經濟和科技創新而著稱的後發達國家，韓國的發展模式和國情特徵在東亞地區有一定的代表性。本文重點介紹韓國的人口狀況及存在的問題，分析韓國政府應對人口問題的政策與措施及其帶來的影響、啟示。