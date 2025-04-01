國台辦：譴責民進黨當局欺凌大陸配偶

中評社北京4月1日電／涉及發表“武統”言論，在台灣居住的陸配“小微”1日被台當局強制離境。中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌大陸配偶，予以強烈譴責。



民進黨當局日前以發表“武統”言論為由，廢止陸配“恩綺”、“小微”居留許可並要求限期離境。2人抗議無果後，前者3月31日自行離台，後者4月1日遭強制離台。



朱鳳蓮應詢表示，這是民進黨當局對兩岸婚姻群體基本權利的又一踐踏，是其大搞“綠色恐怖”、製造“寒蟬效應”的又一惡行，是其蓄意煽動“反中抗中”、升高兩岸對立對抗的又一伎倆。



無論是“亞亞”、“恩綺”、“小微”，還是40多萬大陸配偶群體，每個人背後都是一個兩岸婚姻家庭。民進黨當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌大陸配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性。我們對此予以強烈譴責。



朱鳳蓮強調，民進黨當局所作所為再次暴露其所標榜的“民主”是“民進黨作主”，“自由”是衹有主張“台獨”的自由。如任由民進黨當局大搞“台獨”專制、思想審查，島內社會將陷入因言獲罪、人人自危的境地。希望廣大台灣同胞對此要有清醒認識，敢於鬥爭，維護自身權益。正告民進黨當局，對於“台獨”打手、幫凶迫害大陸配偶的惡劣行徑，我們將依法追責、依法嚴懲。