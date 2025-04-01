王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫會談

中評社北京4月1日電／當地時間2025年4月1日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在莫斯科同俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。



王毅說，今年以來，習近平主席同普京總統兩度戰略溝通，引領中俄關係在風高浪急的百年變局中堅毅前行，為深化兩國全方位戰略協作作出新的重要部署。中方願同俄方落實好兩國元首達成的共識，共同推動中俄關係和各領域合作向前發展，繼續造福兩國人民。



王毅表示，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。當年中俄兩國人民前僕後繼，浴血奮戰，打敗了日本軍國主義和德國法西斯，用鮮血和生命捍衛了人類良知，贏得了世界和平。中方願同俄方一道，肩負起作為聯合國安理會常任理事國的特殊責任，排除干擾，堅守正道，捍衛二戰勝利成果和國際公平正義，推動世界走向多極化和國際關係民主化，為人類的和平與發展事業作出新的貢獻。相信在兩國元首的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作一定會煥發新的活力，邁上新的階段。



拉夫羅夫表示，普京總統和習近平主席為俄中戰略協作注入強勁動力，引領俄中關係達到前所未有的高水平。俄中有著悠久的睦鄰友好傳統、漫長的共同邊界和廣泛的共同利益，俄方願同中方一道，按照兩國元首確立的指導原則，推動俄中關係不斷取得新成果。今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。面對當前錯綜複雜的國際局勢，俄中密切協作，為世界注入穩定性。俄方高度讚賞中方提出的全球倡議，完全支持中方在台灣問題上的立場，願共同維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛公正合理的國際秩序，決不允許納粹法西斯和軍國主義死灰復燃。



雙方一致同意，加強兩國外交部門協調，籌備好年內各層級交往。深化各領域務實合作，夯實兩國關係的物質基礎。辦好“中俄文化年”，豐富人文交流，增進人民友好。加強在上海合作組織、金磚國家、二十國集團、聯合國框架下的協調配合，共同維護全球南方國家正當權益。



雙方就烏克蘭危機等交換了意見。拉夫羅夫表示，俄方著眼消除危機根源，致力於構建持久的歐亞安全架構。王毅闡述了中方一貫立場，表示中方支持一切有利於爭取和平的努力，願通過“和平之友”小組繼續為和平積累國際共識，為推動危機政治解決發揮建設性作用。



雙方還就當前國際局勢尤其是亞太地區的動向協調了立場。