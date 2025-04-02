兩岸民族文化交流系列活動在溫州蒼南舉辦

活動現場（圖源：中國台灣網） 中評社北京4月2日電／據中國台灣網報導，春風拂佘鄉，情暖三月三。3月29日，“兩岸一家親·逐夢共新程”民族文化交流系列活動在浙江溫州蒼南縣岱嶺佘族鄉溫情啟幕。來自兩岸的200餘名嘉賓齊聚一堂，共譜兩岸根脈相連的文化交響。



啟動儀式上，浙、閩、台三地少數民族代表互贈紀念品，旨在搭建兩岸同胞心靈契合的橋梁，按照“優勢互補、資源共享、互惠互利、共同發展”的原則，加強省際各民族聯動合作，推動兩岸文化互動、商貿來往、文旅推介、青年交流等，讓“兩岸一家親”理念落地生根。



文藝匯演在《竹韵律動》的清脆回響中驚艶開場，當佘家竹竿舞的鏗鏘節拍遇見台灣地區古調的綿長韵味，當非遺木偶戲的絕活技藝碰撞時尚民族服飾的流光溢彩，現場化作跨越海峽的文化共鳴場。歌曲《山哈姑娘》、舞蹈《祥瑞祈福》、非遺木偶戲《火將軍變臉》等一系列豐富多彩的藝術表演接連亮相，兩岸藝術家攜手演繹的《相親相愛》大合唱，更是以天籟之聲架起心靈之橋，將現場化作沸騰的海洋。



為期兩天的活動精心設計了九大沉浸式體驗板塊，“兩岸一家親”民族攝影展以《全家福》《盛會》等作品記錄兩岸交流的溫情瞬間。“浙閩台·映象集”線上攝影大賽同步啟動，用鏡頭記錄活動精彩瞬間。非遺研學體驗區、佘綉等傳統技藝展示，讓嘉賓近距離感受非遺魅力。“游浙閩·暢享民族風”風情游旅遊推介則帶領大家走進佘族村寨，瞭解民族文化傳承與發展。



“無論是歌舞還是美食，都印證了兩岸相同的文化根脈。”台灣地區嘉賓動容地說，“期待通過活動深化合作，讓更多台灣地區青年看到這里的發展機遇，也熱忱歡迎佘族的朋友到台灣地區交流，感受一下台灣地區不同的文化之美。”