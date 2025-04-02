東部戰區位台島周邊開展聯合演訓

編隊到達預定海域後，迅速展開戰鬥部署，多元情報系統全時捕捉敵情態勢，武備系統進入聽令打擊狀態。（圖源：央視新聞） 中評社北京4月2日電／據央視新聞、新華社報導，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。



東部戰區空軍梯次出動數十架次殲擊機、轟炸機，位台灣海峽與台島南北兩端成體系破限進逼，干擾機、加油機在空提供策應支援。在預警機的引導指揮下，空中編隊與海上驅護艦、地空導彈建立協同，實施區域奪權、空中截擊等演練。



4月1日凌晨時分，受領打擊任務的火箭軍某部常規導彈分隊緊急出動，在夜暗環境下微光駕駛，多點多向機動，向預設陣地開進。



打擊指令下達後，數十個發射單元在目標情報、任務規劃、數據保障等支撐下，同步進行多目標火力追瞄，執行大彈量、多波次模擬打擊。



在短暫的時間窗口里，各作戰單元精細操作、密切協同，準時完成模擬發射任務，按實戰化要求快速有序撤離陣地。



東部戰區火箭軍某部 陸政偉：我們火箭軍官兵將時刻保持昂揚鬥志和戰鬥狀態，只要統帥一聲令下，堅決迎戰頑固之敵，徹底粉碎一切分裂祖國的圖謀和行徑。



東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織“海峽雷霆－2025A”演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。