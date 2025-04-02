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東部戰區組織“海峽雷霆-2025A”演練
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2025-04-02 09:06:33
中評社香港4月2日電／新華社報導，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織“海峽雷霆-2025A”演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。
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