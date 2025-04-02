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日本小笠原群島父島附近海域4.7級地震
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2025-04-02 10:00:26
日本小笠原群島父島附近海域發生4.7級地震（圖源：央視新聞）
中評社北京4月2日電／據央視新聞綜合日本氣象廳消息報導，當地時間4月2日8時55分左右，日本小笠原群島父島附近海域發生4.7級地震，最大震感為震度1。
本次地震沒有引發海嘯的風險。
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