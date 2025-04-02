尹錫悅彈劾案在即　1.4萬警察嚴陣以待

圖：韓國民眾1日在首爾舉行反對尹錫悅的抗議示威，大批警察出動維持秩序。＼法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京4月2日電／據大公報綜合韓聯社、美聯社報導：韓國憲法法院4月1日宣布，將於當地時間4日上午11時（本港時間4日上午10時），對總統尹錫悅彈劾案作出裁決。若彈劾案獲通過，尹錫悅將立即被罷免；若彈劾案被駁回，尹錫悅將立即恢復總統職務。為防止彈劾案宣判期間生亂，警方屆時將在首爾部署1.4萬名警察。



憲法法院稱，尹錫悅彈劾案宣判將進行現場直播，且允許民眾現場旁聽。



目前韓國憲法法院共有8名法官。至少要有6人贊成，彈劾案才可獲通過，尹錫悅將成為韓國憲政史上繼朴槿惠之後第二位被罷免的總統。韓國國會須在60日內舉行新一屆大選。



消息人士透露，如果尹錫悅當天決定出庭，警方將確保總統官邸至憲法法院交通通暢，同時在沿途將尹錫悅的支持者和反對者分隔開來。另外，警方已經加強對憲法法院全部法官的安保措施。



中國駐韓國大使館1日提醒在韓中國公民和來韓中國遊客，密切關注當地形勢和治安狀況，切實提高風險防範意識；同當地政治集會保持距離，勿公開發表或轉發政治言論，盡量避免與當地民眾發生言語或肢體衝突；留意警方發布的警戒公告和交通管制信息，避免前往或靠近憲法法院、光化門、汝矣島、漢南洞等敏感地區。



另外，尹錫悅親信、其競選團隊秘書室長張濟元3月31日晚被發現在首爾家中身亡，警方稱“未發現他殺嫌疑”，目前正調查其死因。張濟元2015年擔任釜山某大學副校長時，因涉嫌性侵他當時的秘書被起訴，但他全盤否認指控。該秘書原計劃1日召開記者會。