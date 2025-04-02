日本預測：南海海槽地震恐致近30萬人喪生

圖：靜岡縣為防備南海海槽大地震引發海嘯，在沿岸地區修建防潮堤。＼網絡圖片（圖片來源：大公網） 中評社北京4月2日電／據大公報報導，據共同社報導：日本政府3月31日發布最新預測報告稱，若發生南海海槽大地震，最多可能造成日本29.8萬人喪生，經濟損失可能高達270.3萬億日圓（約14萬億港元），相當於日本政府年度預算的兩倍以上。



預測報告指出，若南海海槽發生強震，導致超過3米高的海嘯侵襲福島至沖繩一帶，將造成嚴重人員傷亡。在最糟糕情況下，即冬季深夜發生9級地震，將造成29.8萬人喪生，其中21.5萬人死於海嘯。據日媒報導，最新預測報告首次納入在避難期間因身體狀況惡化等死亡的“災害關聯死亡”人數，估計為2.6萬至5.2萬人。



報告還指出，南海海槽大地震將造成最多270.3萬億日圓的經濟損失，其中224.9萬億日圓為建築物和基礎設施損毀導致的直接損失，另外45.4萬億日圓為生產和服務中斷導致的間接損失。據報導，交通系統受損並未包含在經濟損失總額內。地震將導致日本交通大動脈東名高速公路關閉，東海道及山陽新幹線也將停運。此外，中部國際機場、關西國際機場等5個機場將因海嘯而水浸。



南海海槽位於靜岡縣至宮崎縣對出海域，由歐亞板塊和菲律賓海板塊碰撞形成。這是一個非常活躍的活動斷層，大約每隔100至150年便會發生8至9級大地震，上一次大地震發生在1946年。日本政府今年初將未來30年內發生南海海槽大地震的可能性從“70%至80%”上調至“80%左右”。