﻿“群聊門”疑慮未消　白宮稱調查結束

圖：白宮稱美國總統國家安全事務助理華爾茲將繼續任職。＼法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京4月2日電／據大公報報導，據CNN報導：儘管外界圍繞美國“群聊門”洩密事件的疑慮仍未消散，白宮新聞秘書萊維特3月31日表示，政府關於該事件的調查已結束，總統國家安全事務助理華爾茲將繼續任職。



萊維特稱：“正如總統所明確表示的，華爾茲仍然是他的國家安全團隊的重要成員。就我們而言，這起案件在白宮已經結案。”她還稱“已採取措施確保類似的事情不再發生”，但她拒絕詳細說明已經採取了哪些措施以及關於此事的調查情況。



美媒透露，美國總統特朗普雖然在公開場合力挺華爾茲，但私下曾向助手和盟友詢問是否應該將其撤職。



美國《大西洋月刊》總編輯戈德堡3月24日爆料說，他3月13日被與華爾茲同名的用戶拉入私密通訊軟件Signal“胡塞PC小組”群聊。3月15日，群聊中美國國防部長海格塞斯透露了美國即將在兩小時後對也門胡塞武裝進行打擊的作戰計劃，包括攻擊目標、攻擊順序及美方將部署的武器等細節。



“群聊門”曝光後，事件持續發酵。美國國會參議院軍事委員會成員要求五角大樓就政府官員使用Signal軟件討論敏感軍事行動一事展開調查。3月25日，華爾茲接受採訪時回應說，這件事“很尷尬，我負全責”。當時有媒體稱，華爾茲可能將因此事引咎辭職。