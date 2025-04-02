“二級關稅”，特朗普再出關稅亂拳

美國總統特朗普最近接受媒體採訪時數次提及“二級關稅”（圖片來源：央視新聞） 中評社北京4月2日電／據新華社報導，美國總統特朗普最近接受媒體採訪時數次提及“二級關稅”，俄羅斯、伊朗、委內瑞拉石油產品是明面上針對的目標。特朗普上任以來一再拿關稅當制裁“武器”要挾貿易夥伴，攪亂世界貿易秩序，“二級關稅”在其中將扮演什麼角色？對世界經濟有哪些危害？



“新式貿易武器”



特朗普3月24日在社交媒體上宣布，將對購買委內瑞拉石油和天然氣的國家徵收25%的“二級關稅”，以懲罰委內瑞拉向美輸出非法移民。該措施擬於4月2日生效。這個連美國財經界也不熟悉的“概念”，馬上引起媒體注意。



美國《國會山》日報解讀說，特朗普所謂“二級關稅”並非專業術語，實質上是一種貨幣制裁手段，施加於那些與美國“不待見”國家有貿易往來的國家。通過徵收“二級關稅”，“不僅懲罰委內瑞拉，還要懲罰其貿易夥伴”。



按照特朗普的說法，任何從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家，“與美國之間的任何貿易”都將被加征25%關稅。媒體解讀說，這25%是叠加在美國已對相關國家徵收的重重關稅之上的額外關稅。



此外，因在俄烏停火、美伊談判等事項上“不遂願”，特朗普近日還“吐槽”俄羅斯和伊朗，並威脅將對所有自俄羅斯進口的石油徵收“二級關稅”，對伊朗實施“二級制裁”。



美國“顫動定量投資數據平台”分析人士在一篇評述中提到，“二級關稅”是“特朗普的新式貿易武器”，特朗普通過行政令提出這一“大膽”舉措，“融合了傳統關稅和二級制裁的元素”，象徵美國政府在應用國家經濟手段方面的重大升級。如果真正付諸實施，可能會阻礙全球貿易流動、重塑地緣政治關係，呼應特朗普聲稱要對所有國家施以所謂“對等關稅”以平衡美國貿易赤字的政策。