李鴻忠：學習好貫徹好新修改的代表法

李鴻忠出席學習貫徹實施代表法座談會（圖源：央視新聞） 中評社北京4月2日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠1日在京出席2025年第1期全國人大代表學習班開班式並作專題報告。他強調，要深入學習領悟習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，從“兩個結合”中深刻認識人民代表大會制度是全新政治制度，以“六個必須堅持”的世界觀方法論和立場觀點方法把握堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度的時代要求，站穩政治立場，履行政治責任，學習好貫徹好新修改的代表法。



李鴻忠強調，人大代表要全面系統學深悟透習近平總書記對代表工作提出的新理念、新論斷、新要求，模範遵守憲法和法律，自覺接受人民監督，履職盡責、擔當作為，不負黨和人民的重托。要堅持黨中央集中統一領導這個最高政治原則，堅持走中國特色社會主義政治發展道路，堅定人民代表大會制度自信，圍繞黨和國家工作大局發揮人大職能作用，穩中求進推動人大工作高質量發展。



李鴻忠強調，修改後的代表法為各級人大代表履行職責、發揮作用提供了堅實法制保障。人大代表要把學習貫徹法律的政治要求擺在首位，著力強化依法履職意識，不斷密切同人民群眾的聯繫。



全國人大常委會辦公廳主要負責同志主持開班式。來自33個選舉單位的215名全國人大代表參加學習。