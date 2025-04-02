三部門於武漢舉辦“百城千校萬企”行動

中評社北京4月2日電／據新華社報導，全國工商聯、教育部、人力資源社會保障部1日在湖北武漢舉辦2025年度“百城千校萬企”促就業行動動員部署會暨湖北省專場招聘活動。



2025年度“百城千校萬企”促就業行動將貫穿全年，重點在2025年3月至5月中旬和10月至12月中旬兩個階段推進，圍繞培育就業擴容提質新動能、加大崗位挖掘力度、組織民企進校園活動、開展線上雲招聘活動、突出技能人才培養、提升區域協調發展就業承載力、提供針對性就業指導幫扶、推進穩就業政策落實等八個方面展開，突出技能人才培養與科技成果轉化，聚焦挖潛擴大高校畢業生就業崗位規模，為高校畢業生求職和民營企業招聘搭建供需對接平台。



記者瞭解到，此次促就業行動將引導民營企業圍繞養老、醫療、旅遊、體育等社會事業實現產業融合，積極參與孵化空間等創業發展項目，催生新的就業增長點；組織一批專精特新民營企業和高校圍繞定向人才培養培訓、就業實習見習、人力資源提升、人工智能應用等內容和領域深入開展校企供需對接；鼓勵企業建立職業技能培訓基地，建設一批產教融合示範單位，形成以市場化培訓為主導、行業企業自主培訓為主體的職業技能培訓供給體系；推動民營企業領先行業技術轉化為專業課程，強化教育育人促就業功能，提高教育供給與人才需求的匹配度；完善困難群體畢業生就業幫扶機制等，進一步凝聚合力，扎實做好促進高校畢業生就業工作。