銀行業保險業支持科技創新“施工圖”公布

中評社北京4月2日電／據新華社報導，金融監管總局、科技部、國家發展改革委1日聯合對外發布《銀行業保險業科技金融高質量發展實施方案》，從加強科技金融服務機制、產品體系、專業能力和風控能力建設等方面提出具體舉措，引導金融機構進一步加強科技型企業全生命周期金融服務。



加強科技金融服務機制建設方面，實施方案提出，鼓勵金融機構結合實際完善科技金融服務內部管理架構，向科技金融專業或特色分支機構適當授權。適當提高科技金融相關指標在內部績效考核中的占比，適當提高科技型企業貸款不良容忍度，切實提升業務人員支持科技創新的主動性。支持各級政府、科技型企業、金融機構、創業投資基金、第三方中介服務機構等共建多層次科技金融服務生態體系等。



加強科技金融產品體系建設方面，實施方案提出，加大科技信貸投放力度，優化科技保險保障服務，推進科技金融政策試點，加強與創業投資等機構合作，支持科技型企業債券融資等。



實施方案提出，將金融資產投資公司股權投資試點有序擴大至具備經濟實力較強、科技企業數量較多、研發投入量較大、股權投資活躍等條件的地區，支持符合條件的商業銀行發起設立金融資產投資公司。深化保險資金長期投資改革試點，支持保險公司發起設立私募證券基金，投資股市並長期持有。開展科技企業併購貸款試點，研究擴大試點銀行、地區和企業範圍。鼓勵銀行依法合規與投資機構合作開展“貸款＋外部直投”業務等。



加強科技金融專業能力建設方面，實施方案提出，鼓勵金融機構研發數字化經營工具，增強企業識別和篩選能力；健全科技金融風險分擔機制，實施支持科技創新專項擔保計劃；促進企業信息共享，推動強化科技創新相關領域信息基礎設施建設；改進第三方中介服務，提供有公信力的科技咨詢、科技價值評估、技術風險評價服務等。



