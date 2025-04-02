水利部：我國首次實現連續三年水庫無一垮壩

中評社北京4月2日電／據新華社報導，4月1日，水利部舉辦的水庫安全管理工作成效新聞發布會，會上表示，通過強化水庫安全管理，我國水庫安全狀況持續改善，2022年至2024年首次實現連續三年水庫無一垮壩。



病險水庫除險加固是水庫安全管理的重要內容。“十四五”以來，我國累計完成水庫大壩安全鑒定41594座，實現安全狀況及時掌握、風險隱患精準識別。



根據鑒定情況，“十四五”期間，水利部累計安排645座大中型、1.7萬座小型病險水庫實施除險加固；累計完成4086座水庫降等與報廢，實現水利工程全生命周期閉環管理。



水庫除險加固，需要發揮資金保障體系的作用。近年來，各級水利部門通過中央預算內資金、中央水利發展資金、增發國債、地方政府一般債券和地方自籌等渠道，建立起“中央主導、地方配套、多元投入”的資金保障體系。



根據2024年印發的《全國病險水庫除險加固實施方案（2025—2027年）》，水利部副部長王寶恩表示，計劃三年內對200餘座大中型和4800餘座小型水庫實施除險加固。



我國水庫95%為小型水庫。在小型水庫管護方面，水利部通過組織各地以進一步落實小型水庫管護主體、經費和人員為重點，持續深化管理體制改革，目前基本實現小型水庫有人管、有錢管、管護專業化。據統計，“十四五”以來，全國48226座鄉鎮村組分散管理的小型水庫實現專業化管護全覆蓋。