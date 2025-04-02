新礦產協議，美烏開談

這是3月11日在沙特阿拉伯吉達拍攝的美國和烏克蘭代表團會談現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月2日電／據新華社報導，烏克蘭外長瑟比加4月1日說，烏克蘭已與美國就新礦產協議開始磋商，烏方致力於達成一份雙方均能接受的協議。



協議要“均可接受”



烏克蘭外長瑟比加1日在基輔舉行的新聞發布會上說，烏克蘭已與美國就新礦產協議開始磋商，新協議規定“大型美國企業”進一步加強在烏存在的同時，還應有助於烏基礎設施的安全。烏方將與美方合作，努力達成一份雙方均可接受的協議。



據烏克蘭國際文傳電訊社報導，瑟比加說，烏方願意簽署此前的烏美礦產協議，但美方提議進行修改。3月28日，美方交給烏方修改後的礦產協議方案。雙方目前討論的是這份新協議。



據美國媒體報導，特朗普3月30日在總統專機“空軍一號”上對記者稱，美烏就稀土問題達成協議，現在烏克蘭總統澤連斯基想重新談判協議，想讓烏克蘭成為北約成員國。特朗普威脅稱，如果澤連斯基拒絕美烏礦產協議，“將有大麻煩”。



2月28日，澤連斯基到訪美國白宮並同特朗普會面，雙方發生激烈爭吵，未簽署美烏礦產協議。之後，美烏代表多次在沙特阿拉伯會談。澤連斯基3月28日說，烏方已收到新的烏美礦產協議方案，與上一版“完全不同”。