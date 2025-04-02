王毅接受“今日俄羅斯”專訪　回應中俄關係

中評社北京4月2日電／據新華社報導，當地時間4月1日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在應邀對俄羅斯進行正式訪問期間接受了“今日俄羅斯”國際媒體集團專訪，全文如下：



一、王毅外長，您如何評價中俄關係？普京總統說，俄中關係已達到歷史最高水平。中俄兩國是否有可能進一步提升戰略協作夥伴關係水平？



王毅：我完全贊同普京總統對中俄關係現狀的積極和精準評價。中俄互為最大鄰國，都是世界大國和聯合國安理會常任理事國，都對維護世界和平發展負有特殊責任。我們兩國在習近平主席和普京總統戰略引領下不斷深化戰略協作夥伴關係，完全符合歷史發展邏輯，也具有強大內生動力；有利於雙方和睦相處、彼此成就，也有利於推動世界多極化和國際關係民主化。



當前的中俄關係有三大特質：一是世代友好，永不為敵。中俄關係是在不斷總結歷史經驗和汲取過去教訓基礎上走向成熟的。兩國領導人以長遠政治眼光作出了“結束過去、開辟未來”的歷史性決定。《中俄睦鄰友好合作條約》確立的“世代友好，永不為敵”為雙方在更高層次的戰略合作提供了堅實法律基礎。親望親好，鄰望鄰安。兩國基於對彼此的正確戰略認知，找到了符合共同利益的長遠相處之道。70多年攜手走來，中俄關係已凝聚起堅實的互信、深厚的底蘊、充實的內涵和強大的韌性。



二是平等相待，合作共贏。上世紀90年代初，兩國確定了平等互利、優勢互補的合作原則。進入21世紀後，合作共贏原則成為指導兩國開展各領域務實合作的基本遵循。雙方順應時代進步方向，相互照顧對方合理關切，不斷深化全方位合作，做大共同利益蛋糕。經過幾十年發展和經營，中俄關係的內涵和外延都得到極大豐富和擴展，“高大上”和“接地氣”的合作交相融合，為兩國人民帶來了實實在在的好處，也讓世界分享到中俄合作的巨大紅利。



三是不結盟、不對抗、不針對第三方。中俄這樣具有全球影響的大國和鄰國，無論結盟還是對抗，都不符合兩國和兩國人民的根本和長遠利益。中俄關係堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，既不對世界上任何國家構成威脅，更不受任何第三方的干擾和影響，不僅是當代新型大國關係的典範，更是動蕩變革世界中的重要穩定力量。“三不”原則是國際關係史上的創舉，也是兩國關係發展的必然選擇。