小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍通過微博就“小米SU7在高速路上碰撞後爆燃致人員傷亡”一事作出正式回應。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京4月2日電／據大公文匯網報導，4月1日晚上，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍通過微博就“小米SU7在高速路上碰撞後爆燃致人員傷亡”一事作出正式回應。這起造成3名年輕女性遇難的交通事故發生於3月29日晚間，目前仍處於警方調查階段。



據雷軍回應顯示，事故發生後小米應急團隊迅速啟動響應機制：3月30日即成立專項工作組趕赴事發現場，3月31日完成向警方提交企業掌握的完整車輛數據。雷軍在回應中特別強調，因事故車輛尚處於司法管控狀態，企業技術人員至今未能接觸涉事車輛，導致很多問題此刻還沒有辦法回答。



“在調查結果尚未明朗的情況下，我認為企業必須主動承擔社會責任。”雷軍在回應中作出三項鄭重承諾：小米集團將全程配合警方調查工作；建立專項溝通渠道持續跟進事件進展；以最大誠意和透明度回應遇難者家屬及社會各界的合理關切。



稍早前，微博“小米公司發言人”回應稱，2025年3月29日22時44分，一輛小米SU7標準版在德上高速公路池祁段行駛過程中遭遇嚴重交通事故。



據初步瞭解，事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116km／h速度持續行駛。事發路段因施工修繕，用路障封閉自車道、改道至逆向車道。車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速。隨後駕駛員接管車輛進入人駕狀態，持續減速並操控車輛轉向，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可以確認的速度約為97km／h。