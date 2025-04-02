中法兩國國家公園正式建立結對合作

4月1日，中國大熊貓國家公園與法國比利牛斯國家公園結對合作揭牌儀式現場（圖源：新華社） 中評社北京4月2日電／據新華社報導，中國國家林業和草原局（國家公園管理局）國際司、大熊貓國家公園管理局、法國生物多樣性局歐洲與國際關係司、比利牛斯國家公園等有關代表4月1日共同在四川臥龍為中國大熊貓國家公園與法國比利牛斯國家公園結對合作揭牌。



據介紹，這是中國與法國第一例國家公園結對合作，該夥伴關係的建立具有重要意義。



大熊貓國家公園於2021年正式設立，是中國首批正式設立的5個國家公園之一，總面積21978平方公里，橫跨四川、陝西、甘肅3省。國家公園內分布野生大熊貓1340只，約占全國野生大熊貓總數的72%；栖息地面積1.5萬平方公里，占全國大熊貓栖息地面積的58.5%。國家公園內野生動植物資源豐富，有脊椎動物870種，高等植物7127種，是全球生物多樣性熱點地區。



“我們以保護‘國寶’大熊貓為主，探索出一條生態修復、社區共管、科研監測並行的生態保護之路。”活動現場，大熊貓國家公園管理局局長向可文表示，比利牛斯國家公園作為歐洲生態保護的典範，以獨特的山地生態系統和“人與自然和諧共生”的管理智慧享譽世界，相信兩個國家公園攜手，將為跨區域生態治理提出創新方案。



法國比利牛斯國家公園於1967年設立，面積廣袤，沿法國和西班牙的邊境綿延100公里，橫跨六座山谷、兩省和兩個大區。該國家公園生物類型豐富，約有2500種高等植物和4000多種動物，包括250種脊椎動物，100多種比利牛斯山脈獨有的植物，是法國成立的第三個國家公園。



法國生物多樣性局歐洲與國際關係司司長西裡爾·巴內裡亞斯表示，兩個國家公園結對合作有利於雙方聚焦生物多樣性保護，加強在大型哺乳動物的認知和管理、旅遊業和過度旅遊的管理、本地居民的參與和利益保護等方面的經驗分享。



據瞭解，3月31日，法方代表團還訪問了國家林草局，中法雙方在北京簽署了中國大熊貓國家公園與法國比利牛斯國家公園結對意向書。