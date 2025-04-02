國務院任命周一鳴為警務處處長

國務院決定任命周一鳴為警務處處長（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京4月2日電／據新華社報導，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的提名和建議，國務院2025年4月2日決定：任命周一鳴為警務處處長，免去蕭澤頤的警務處處長職務。



周一鳴於1995年加入香港警隊，任職督察。大部分時間擔任分區、區、總區及總部層面的刑事調查及情報蒐集工作。其間，周一鳴累積了豐富的刑偵調查、刑事情報及政策制定的工作經驗。2010年，周一鳴獲晉升為警司並服務於刑事總部。他其後於2012至2013年被借調法國裡昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任一職。



2013年，周一鳴晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官。2016年他進一步擢升為總警司，並成為刑事情報科主管。



2017年，周一鳴任職油尖警區的區指揮官，及至2019年初，他獲委任為九龍西總區副指揮官。2020年二月，周一鳴擢升為助理處長，先後掌管行動部及人事部。



周一鳴於2021年1月晉升警務處高級助理處長，出任人事及訓練處處長。同年8月，接任刑事及保安處處長。



2022年4月，周一鳴升任警務處副處長（管理），並於2023年8月起接任警務處副處長（行動）。在職期間，周一鳴曾於內地及海外多所院校接受培訓，當中包括國家行政學院、哈佛大學、英國警務學院及蘇格蘭警察學院。