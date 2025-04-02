美股跑輸全球　步入深度調整

關稅戰衝擊下，華爾街股市跌勢持續加劇。更可以說，美國股市調整才剛剛開始，遠未結束。（大公報） 中評社香港4月2日電／大公報報導，美國關稅政策破壞性大，要付出沉重代價，美國經濟正面臨衰退，甚至有可能出現長期低迷的蕭條局面。今年首季華爾街股市出現多年未見跑輸全球股市的情況，且跌幅持續擴大，有步入深度調整之虞，這可視為市場向特朗普政府發出嚴厲的警告。



美國股匯債等金融資產價格持續向下，但特朗普依然自我感覺良好，不斷擴大向全球加征關稅，尤其是死撐對非在美國生產的進口汽車加征25%關稅是有利汽車行業，怎知美國通用汽車股價卻跌到四腳朝天，今年來累積跌幅約12%，比標普500指數的5%跌幅高出一倍以上，肆意加征關稅對美國經濟弊大於利是顯而易見。



納指首季最傷 累跌逾10%



值得留意的是，美國關稅政策破壞性大，就連美國盟友也成為針對的對象，結果影響全球對美元資產投資的意欲與信心，紛紛減持美國股票，近周再有逾200億美元（折合1600多億港元）從美股基金淨流出，令今年首季美股三大指數出現多年未見大幅跑輸全球股市的情況。截至上周五，道指丶標指及納指分別較歷史高位下跌7.7%、9.2%及14%，而今年以來跌幅則分別為1.3%、4.5%及10.4%。換言之，科技股為主的納斯達克指數在今年首季最傷，創下近三年最大季度跌幅。這可視為投資者以實際行動對特朗普政府關稅政策的不滿。除非撤回損人不利己的關稅政策，否則美股跌勢還會持續下去。



關稅衝擊浮現 通脹升難減息



其實，美股以外的環球股市表現不算太差，今年首季亞洲丶歐洲股市有可觀升幅，受惠全球熱捧中資科技股，港股表現脫穎而出，今年來累升15%，而歐洲股市則因為俄烏衝突有望結束，以及德國擴張財政力度力穀經濟而表現比美股優勢得多，西班牙丶意大利及德國股市在今年至今升幅也在10%以上。因此，即使美股在首季顯著走弱，但在亞歐股支撐下，反映全球主要市場表現的MSCI環球股市指數年內只微跌1%而已。



令人不安的是，由於特朗普關稅政策對企業以至實體經濟衝擊尚未完全浮現出來，美國股市調整才剛剛開始，遠未結束。美國密歇根大學消費信心指數由2月的64.7大降至3月的57，而美國聯儲局特別注視的美國核心個人消費價格指數（核心PCE），2月環比及同比升幅分別為0.4%及2.8%，顯示加征關稅已令通脹逐步升溫，同時美聯儲亦難以減息。

