西貢沙下道路用地申建3幢住宅

新世界申請西貢沙下道路用地（紅圈）興建3幢住宅大廈。（大公報） 中評社香港4月2日電／﻿大公報報導，新世界（00017）等持有西貢沙下的1個大型發展項目正與政府洽商換地手續，現又就貼連1幅規劃作道路用途的狹長土地，直接申請興建3幢中低密度住宅大廈，提供約280個中小型單位。



該幅申請用地位於大網仔路邊，毗鄰便是逸瓏園及其集團擬發展的大型住宅發展項目，連約2.79萬方呎政府地在內，總地盤面積共約9.73萬方呎。申請文件內指出，該幅土地是政府當年要擴闊大網仔路而被規劃為道路用途，但根據路政署最新擬進行西貢公路改善工程第2期計劃中，上述地盤並不納入作未來擴闊道路範圍之內，政府又無定下長遠目標用途，因此，為善用土地資源及配合周邊土地發展，遂提交申請，以檢討該地未來用途。



由於新世界等在毗鄰的大型項目，數年前已准以地積比率1.5倍發展中低密度項目，今次申請土地的發展密度亦是1.5倍，擬在1層地庫之上建3幢10層高住宅大廈，初步提供約280個實用面積753方呎以下的中小型單位，其中實用面積431方呎以下的占約160個，可建樓面約12.29萬方呎，單位平均面積約440方呎，預計最快2032年落成，預計容納756人居住。



至於由新世界、泛海（00129）及新地（00016）等發展的毗鄰大型住宅項目，占地63.79萬方呎，於2022年初獲城規會批准以地積比1.5倍發展，興建15幢4至10層高住宅大廈，提供972個平均面積約958方呎的中大型單位，可建樓面約96.68萬方呎，落成後可容約3000人居住。