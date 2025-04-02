元朗細價盤搶手　上月交投140宗一年高

元朗尚柏挾低入場門檻優勢，吸引各路上車客進駐。（大公報） 中評社香港4月2日電／大公報報導，百元印花稅效應擴大，上車重鎮元朗上月交投逾140宗，創1年新高，區內細價盤搶手，新入夥的尚柏已錄至少5宗短炒獲利，YOHO Midtown有2房笋盤放售僅半天即告賣出。同樣備受用家青睞的屯門及青衣區，交投量亦雙雙急彈逾4成，細價屋苑青衣青怡花園2房單位造價重上428萬，比3個月前反彈8%。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，新盤熱賣帶動二手回勇，元朗區3月錄約141宗二手買賣，除了重上百宗外，亦創2024年3月撤辣後的1年新高。他續表示，元朗熱門屋苑YOHO Midtown 3月共錄7宗二手買賣，按月增1.3倍，平均實呎13339元，按月反彈5.5%，隨著平價盤逐漸被消化，個別兩房笋盤火速獲承接，例如3座高層A室，實用面積443方呎，原業主日前下午以600萬元放盤，當晚即獲上車客洽購，微減5萬元極速以595萬元購入，實用呎價13431元，買家見該屋苑極少600萬以下選擇，所以即睇即買，原業主2018年以698萬元入市，7年賬蝕103萬元。



今年初開始收樓的元朗尚柏，挾低入場門檻優勢，吸引各路上車客進駐，帶挈一手業主獲利，市場消息指，該屋苑今年2至3月份至少錄約5宗短炒賺錢個案，賺幅約3.2%至9.7%，其中低層J室，實用面積282方呎，投資者去年10月以248萬元一手購入，上月初以272萬轉售，賬面速賺24萬元或9.7%。



屯門錄140宗二手買賣 月增40%



同屬上車大熱的屯門區，3月交投量也突破百宗水平。中原地產高級分區營業經理鐘宏遠表示，屯門區3月共錄約140宗二手買賣，按月增加約40%，其中瓏門錄得6宗二手成交，按月增加20%，屋苑7座中高層B室2房戶，實用面積485方呎，獲區內租客不睇樓以670萬元購入，原業主持貨11年，賬面獲利191萬元。



發展商去年劈價清貨的屯門上嵐，亦錄得短炒獲利。利嘉閣地產高級經理陳志偉透露，上嵐高層D室1房戶，實用面積285方呎，投資者去年7月以312.3萬元一手買入，早前以350萬元連租約放售，新近減至335.5萬獲收租客承接，實用呎價11772元，單位8個月炒貴23.3萬元或7.4%，扣除使費料淨賺約15萬元。資料顯示，上嵐於2023年2月入夥，發展商去年7月曾更新價單，將全盤最後33夥劈價重推，減幅高達46%。

