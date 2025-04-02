研究發現：尼安德特人或曾現身我國西南

研究發現：尼安德特人或曾出現在我國西南地區。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京4月2日電／據光明日報報導，記者從中國科學院青藏高原研究所獲悉，該所聯合雲南省文物考古研究所，通過對位於青藏高原東南部雲南大理鶴慶縣龍潭遺址的多學科綜合研究，首次在東亞地區發現特徵明確的舊石器時代中期基納技術體系。基納技術體系與尼安德特人緊密相連，因此這一發現也意味著尼安德特人可能曾擴散到我國西南地區。相關成果4月1日發表於美國《國家科學院學報》周刊。



有評論認為，該發現不僅進一步填補了東亞舊石器中期技術體系的空白，更新了對東亞舊石器時代技術演化模式的傳統認識，也為理解這一關鍵時期東亞古人類演化動態和格局提供了全新視角。



舊石器時代中期（距今約30萬～4萬年）是人類演化史上承上啟下的關鍵階段，不僅見證了早期現代人、丹尼索瓦人、尼安德特人等不同人群的演化及複雜互動歷史，還記錄了古人類石器技術行為上的重大變化和革新。然而，長期以來，學術界普遍認為中國古人類石器技術發展緩慢，尤其是缺乏舊石器時代中期技術，並由此引發關於東西方古人類技術演化模式的爭論。



龍潭遺址於2010年首次發現，並在2019—2020年度開展系統發掘。之前的研究顯示，龍潭遺址年代距今約6萬～5萬年，龍潭古人類生活在開闊的森林－草原鑲嵌景觀環境中。文章的共同第一和通訊作者、中國科學院青藏高原研究所研究員李浩介紹，此次研究發現龍潭遺址石製品組合表現出典型的基納技術特點——有組織性地剝取厚石片作為工具毛坯；有選擇性地使用軟錘和硬錘進行基納刮削器刃緣修理，並依次產生凸型修疤和凹型修疤；通過再修理策略，持續更新和維護刃緣，以延長基納刮削器的使用時間；以再修理石片為毛坯製作小型工具，同時存在石片石核類型，表現出基納技術體系中多層級分支化的消減策略。微痕分析表明，龍潭遺址基納刮削器用於骨頭、木頭、獸皮等多種對象的加工處理，具有多功能性。李浩解釋：“基納技術是歐洲舊石器時代中期最具代表性的技術類型之一，集中出現在距今約7萬～4萬年，是尼安德特人應對幹冷環境的一種特殊技術適應策略。該技術此前在東亞地區並未有明確的發現和報導。”