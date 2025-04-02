稅收數據折射哪些經濟亮點？

96%的事項可網上辦！稅收數據折射出這些經濟亮點（圖片來源：人民日報） 中評社北京4月2日電／據人民日報報導，稅收數據是重要的經濟數據，能直接反映經濟運行情況。“增值稅發票數據顯示，今年1月1日至3月25日，我國經濟運行呈現多方面亮點，高質量發展取得明顯成效。”在4月1日舉行的新聞發布會上，國家稅務總局副局長王道樹說。



創新動能不斷積蓄，實體經濟持續壯大



增值稅發票數據，顯示出我國經濟持續向好的態勢。“數據表明，一攬子增量政策持續發力以及前期已出台的存量政策落地見效，有效提振了市場信心，增強了發展動力。”國家稅務總局稅收科學研究所副所長李平說。



創新動能不斷積蓄，新質生產力加快培育。1月1日至3月25日，我國高技術產業銷售收入同比增長13.6%，延續較快增長勢頭。數字產品製造業、數字技術應用業銷售收入同比均增長11.6%，數實融合持續深化。



綠色低碳轉型持續推進，新能源產業發展較快。1月1日至3月25日，節能、環保等綠色技術推廣服務同比分別增長25.4%和15.8%。受綠色出行需求帶動，新能源車製造業銷售收入同比增長20.7%。



實體經濟持續壯大，製造業“壓艙石”作用凸顯。1月1日至3月25日，製造業銷售收入同比增長5.4%，占全國銷售比重達28%，較上年同期提高0.8個百分點，為經濟持續增長提供重要支撐。其中，裝備製造業銷售收入同比增長10.3%，保持較快增長。



服務消費增勢較好，新興消費展現較強活力。1月1日至3月25日，服務消費同比增長6%。其中，游覽景區管理、旅行社服務銷售收入同比分別增長37.6%和17.1%，電影放映、文藝創作表演銷售收入同比分別增長59%和16.9%。



大規模設備更新有力推進，消費品以舊換新政策效應持續釋放。1月1日至3月25日，全國企業採購機械設備金額同比增長11.6%，延續去年較快增長勢頭。受消費品以舊換新政策加力擴圍帶動，電視機等家用視聽設備零售、冰箱等日用家電零售同比分別增長28.9%和37.3%。